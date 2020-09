Stand: 04.09.2020 17:07 Uhr - NDR 1 Radio MV

Mubea Flamm: Einigung im Abfindungsstreit steht kurz bevor

Im Streit um Abfindungen für die 80 Mitarbeiter beim zum Jahresende schließenden Automobilzulieferer Mubea Famm in Laage (Landkreis Rostock) gibt es offenbar eine Einigung. Durchschnittlich bekommt jeder Angestellte rund 24.000 Euro als Abfindung. "Außerdem haben sich beide Seiten auf die Bildung einer Transfergesellschaft geeignet", so der Rostocker IG-Metall-Geschäftsführer Stefan Schad.



Betriebsrat muss noch zustimmen

Je nachdem, wie lange die Beschäftigten für die Firma gearbeitet haben, können sie dort bis zu einem Jahr lang unter anderem an Weiterbildungen teilnehmen. Die Kosten der Transfergesellschaft von 1,2 Millionen Euro zahle Mubea Flamm. Für eine Vertragsunterzeichnung in der kommenden Woche müsse aber noch der Betriebsrat zustimmen, so die IG Metall.

Schließung wegen angespannter Geschäftslage

Mitte Mai hatte die Geschäftsführung des Unternehmens darüber informiert, dass der Standort geschlossen werden wird. Als Grund wurde die angespannte Geschäftslage genannt.

