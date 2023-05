Stand: 08.05.2023 05:00 Uhr Motorradfahrer nach Unfall nahe Löcknitz verstorben

Nach einem Unfall im Kreis Vorpommern-Greifswald ist ein Motorradfahrer seinen Verletzungen erlegen. Der 22-Jährige war am Sonntagnachmittag nördlich von Löcknitz von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Ein Passant hatte den Verunglückten gefunden und die Retter alarmiert, so die Polizei. Der schwerverletzte Mann kam daraufhin mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Ursache für den Unfall zwischen Blankensee und Boock sei noch unklar, hieß es.

