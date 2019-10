Stand: 29.10.2019 07:53 Uhr

Mordprozess um Leonie: Angehörige sagen aus

Am Landgericht Neubrandenburg wird heute der Prozess um die getötete Leonie aus Torgelow fortgesetzt. Als Zeugen sind mehrere Familienmitglieder geladen. Zuerst soll der leibliche Vater des Mädchens aussagen.

Vater berichtet von Streit über Umgangsrecht

Am Rande des Prozesses hatte der Vater bereits berichtet, dass er monatelang über das Umgangsrecht für seine Kinder gestritten habe. Dies sei ihm aber von der Mutter und ihrem neuen Lebensgefährten immer wieder verwehrt worden. Leonies Mutter hatte sich Anfang 2018 von dem Vater ihre Kinder getrennt und war mit dem Mann zusammengekommen, der nun wegen Mordes durch Unterlassen an der Sechsjährigen vor Gericht steht.

Angehörige der Mutter als Zeugen

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, Leonie so stark misshandelt zu haben, dass sie an den Folgen starb. Der 28-Jährige hatte behauptet, das Mädchen sei eine Treppe heruntergefallen. In den Ermittlungen verstrickte er sich in zahlreiche Widersprüche. Vor Gericht schweigt er bisher. Im Prozess sollen heute noch weitere Familienmitglieder aussagen, darunter Angehörige der Mutter. Gegen die 25-Jährige wird auch ermittelt, weil sie nicht eher Hilfe für Leonie geholt hat.

Bruder offenbar auch misshandelt

Bei Leonies zweijährigen Bruder waren ebenfalls Verletzungen festgestellt worden, die auf grobe Misshandlungen schließen lassen. Eine Kinderärztin aus Wolgast hatte zuletzt vor Gericht erklärt, dass Leonie und ihr Bruder bis zur Trennung der Eltern im Frühjahr 2018 keine auffälligen Verletzungen hatten.

