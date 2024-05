Mord an Jungen in Pragsdorf: Mehrere Jahre Haft für 15-Jährigen Stand: 02.05.2024 13:03 Uhr Im Prozess um den Tod eines sechsjährigen Jungen aus Pragsdorf hat das Landgericht Neubrandenburg das Urteil verkündet. Der 15-jährige Angeklagte wurde zu sieben Jahren und neun Monaten wegen Mordes verurteilt.

Im September vergangenen Jahres hatte der 15-Jährige den sechsjährigen Jungen in der Nähe eines Bolzplatzes in Pragsdorf geschlagen und dann mit mehreren Messerstichen getötet. Das habe der Angeklagte am letzten Prozesstag auch weitgehend so gestanden, so ein Gerichtssprecher. Der Prozess fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Verteidigung forderte Verurteilung wegen Totschlags

Die Verteidigung hatte im Prozess auf eine Verurteilung wegen Totschlags plädiert. Die Nebenklage plädierte auf zehn Jahre Haft wegen Mordes und forderte außerdem die anschließende Sicherungsverwahrung. Das Neubrandenburger Landgericht folgte, wegen der Heimtücke der Tat, dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf ein Urteil wegen Mordes. Diese hatte zuvor acht Jahre gefordert.

Eltern sind zufrieden mit dem Urteil

Mittlerweile haben auch die Eltern des getöteten Jungen auf die Verurteilung des 15-Jährigen wegen Mordes reagiert. "Wir sind sehr zufrieden, dass wirklich Mord drinsteht", sagte der Vater am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur nach dem Urteil des Landgerichts Neubrandenburg. Angesichts des Jugendstrafrechts habe man zeitweilig mit einer deutlich geringeren Strafe gerechnet.

Der Fall lasse sich durch das Mordurteil auch besser den Geschwistern erklären. "Du kannst erstmal Deinen Kindern erklären, dass wir wirklich jetzt eine Verurteilung wegen Mord haben", sagte der Vater. Der Begriff sei Kindern klarer als etwa Totschlag. "Wir müssen sehen, was die Zeit bringt". Es sei erst einmal schön, dass der Prozess vorbei sei. Man werde schauen, wie es im Umgang mit der Gewalttat mithilfe von professioneller Hilfe weitergehe. "Ob man damit eines Tages irgendwie lernt zu leben".

Tat soll aus Spiel heraus geschehen sein

Die Eltern des Opfers gaben nach dem Prozesstag vor einer Woche an, dass der 15-Jährige vor Gericht den genauen Tathergang schilderte und auch gestand, dass es, anders als zuvor von ihm angegeben, keinen weiteren Beteiligten gab. Demnach sei die Tat aus einer Art Spiel heraus entstanden. Gemeinsam mit dem Sechsjährigen habe er Luftanhalten gespielt, wodurch sein Spielkamerad ohnmächtig geworden sei. Dann sei der Junge wieder zu sich gekommen, woraufhin der Angeklagte die Kontrolle verloren und den Jungen mehrfach gewürgt und auf ihn eingestochen habe.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte