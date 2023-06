Missbrauchs-Prozess in Neubrandenburg Stand: 22.06.2023 14:52 Uhr Ein 48-jähriger Mann muss sich vor dem Landgericht Neubrandenburg wegen sexuellen Missbrauchs von zwei Jungen verantworten.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern in mehr als 50 Fällen steht seit Donnerstag ein 48 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Neubrandenburg. Der Deutsche soll laut Anklage zwei Jungen über drei Jahre hinweg sexuell missbraucht haben.

Opfer waren 10 und 11 Jahre alt

Die Taten hatten sich laut Staatsanwaltschaft zwischen März 2018 bis April 2021 in einem Dorf nahe Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ereignet. Die Opfer waren zur Tatzeit im Alter zwischen zehn und elf Jahren, so die Anklage. Der am häufigsten missbrauchte Junge soll vor allem im privaten Umfeld des Mannes missbraucht worden sein.

Angeklagter war Betreuer bei Schwimmkursen

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Er war lange Zeit als Betreuer bei Schwimmkursen eines Vereins tätig, wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe davon freigestellt. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein Hinweis 2021 zu den Ermittlungen geführt. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage geplant. Mit einem Urteil wird am 28. Juni gerechnet.

