IQ-Netzwerk hilft seit zehn Jahren Migranten bei Berufsfindung

Das Netzwerk Integration durch Qualifizierung (IQ) feiert heute sein zehnjähriges Bestehen. Die Initiative hilft Migranten, entsprechend ihrer Qualifikation einen Beruf zu finden. Das Netzwerk hilft Migranten dabei festzustellen, ob deren Studium aus den Heimatländern wie etwa Syrien auch in Deutschland anerkannt wird. Das Netzwerk hilft auch bei der Nachqualifizierung und gibt spezielle Deutschkurse. An vier festen und 21 mobilen Standorten berät das Netzwerk. So konnten in den vergangenen Jahren rund 10.000 Zugewanderte beraten werden. Darüber hinaus bietet das IQ-Netzwerk interkulturelle Schulungen für Mitarbeiter von Jobcentern, Verwaltung oder Unternehmen, um Verständigung und Verständnis füreinander zu fördern. Koordiniert wird das IQ Netzwerk MV vom Rostocker Verein migra. | 01.09.2021 13:59

