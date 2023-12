Stand: 01.12.2023 14:46 Uhr Minzow: Unbekannte stehlen Bronzeadler

Ein Bronze-Adler ist vom Gelände der Dorfkirche in Minzow bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gestohlen worden. Laut Polizei ist ein Schaden von 500 Euro entstanden. Der Adler war vor der Kirche auf einem Gedenkstein für die Toten des Ersten Weltkrieges angebracht. Es ist bereits das dritte Denkmal in der Region, das gestohlen wurde. Auch in Kieve war es ein eiserner Adler, in Mirow wurde die Bronzestatue "Ruf der Amsel" gestohlen Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

