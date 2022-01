Ministerin Oldenburg zum Schulstart: Präsenzunterricht als oberstes Ziel Stand: 03.01.2022 05:28 Uhr Zum Schulstart mahnt Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) zur Besonnenheit. Die Schulen wissen seit über einem Jahr, was zu tun ist, so die Ministerin. Weiter Präsenzunterricht für alle anzubieten, sei das oberste Ziel.

Zum heutigen Schulbeginn nach den Weihnachtsferien, sollten Eltern nicht vergessen, ihren Kindern die Erklärung über das Reiseverhalten und zu Krankheitsymtpomen mitzugeben. Darauf hat das Bildungsministerium noch mal hingewiesen. Außerdem gibt es in den Schulen von heute an drei Coronatest in der Woche - auch für Genesene und Geimpfte. Die Tests können in der Schule, zu Hause oder in Testzentren durchgeführt werden. Wieder erlaubt sind Musik- und Theaterunterricht, aber auch Sport in Innenräumen.

Vorbereitung auf Verschärfungen wegen der Omikron-Variante

Oldenburg verweist darauf, dass es einen ständigen Austausch mit Wissenschaftlern, Experten, Praktikern und dem Krisenstab der Landesregierung gibt. Heute will die Ministerin vorstellen, wie Schulen und Kitas reagieren und welchen Regeln gelten sollen, wenn sich die Corona-Situation wegen der Omikron-Variante des Corona-Virus verschärfen sollte.

