Mindestlohn für Ferienjobs: Dehoga MV hat kein Verständnis Stand: 25.07.2023 10:06 Uhr SPD-Generalsekretär Kühnert will, dass auch Minderjährige den gesetzlichen Mindestlohn von zwölf Euro bekommen. Beim Dehoga MV findet die Forderung kein Verständnis.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat an die Regierung appelliert, die Ausnahmeregelung beim gesetzlichen Mindestlohn für minderjährige Ferienjobber umgehend abzuschaffen. So würde es auch mehr Gerechtigkeit für Ferienjobber geben, sagte Kühnert der Stuttgarter Zeitung. Es sei auch eine Frage des Respekts.

Dehoga-Chef verweist auf andere Regeln für Minderjährige

Der Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-Vorpommern, Lars Schwarz, lehnt den Mindestlohn für minderjährige Ferienjobber ab. "Das hat nichts mit Respekt zu tun, das hat einfach was mit der Lebensrealität zu tun", sagte Schwarz NDR 1 Radio MV. 15- bis 17-Jährige müssten vom Gesetz her - auch durch das Jugendschutzgesetz - schon ganz anders behandelt werden als 18-Jährige. Minderjährige Ferienjobber würden in Mecklenburg-Vorpommern in der Gastronomie etwa zehn Euro pro Stunde verdienen, sagte Schwarz weiter.

