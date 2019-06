Stand: 15.06.2019 12:55 Uhr

Millionenschaden nach Hotelbrand bei Wustrow

Bei Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist in der Nacht zu Sonnabend ein mit Reetdach gedecktes Hotel abgebrannt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Ersten Schätzungen zufolge ist durch das Feuer ein Schaden von mindestens zwei Millionen Euro entstanden. Wie die Leitstelle des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg mitteilte, können die Brandursachenermittler ihre Arbeit erst am Montag aufnehmen. Hinweise auf Brandstiftung gebe es bislang nicht.

Mehr als 160 Einsatzkräfte vor Ort

Gegen 22:45 Uhr hatte ein Gast außerhalb des Hotels Rauch bemerkt und das Personal informiert. Die Rettungsleitstelle des Kreises alarmierte daraufhin elf Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, die wenig später unter anderem von Damgarten und Zingst kommend am Brandort eintrafen. Insgesamt waren mehr als 160 Einsatzkräfte vor Ort. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf benachbarte Häuser übergriffen. Menschen kamen bislang nicht zu Schaden.

Großbrand zerstört Hotel bei Wustrow









Gebäude war nicht mehr zu retten

Laut Polizei konnten die Einsatzkräfte am Morgen nichts weiter tun, als das Feuer kontrolliert herunterbrennen zu lassen. Dabei wurde das Haupthaus des Hotels, in dem sich die Wohneinheiten, das Hotelrestaurant und auch eine Bar befanden, vollständig zerstört. Die etwa 70 Hotelgäste wurden noch in der Nacht anderweitig untergebracht. Die Landstraße zwischen Dierhagen und Wustrow war für Stunden voll gesperrt.

