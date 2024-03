Stand: 11.03.2024 19:47 Uhr Millionen-Investitionen in Anklam und Stavenhagen angekündigt

Das niederländische Unternehmen Cosun Beet Company will hohe Millionenbeträge in seine Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern investieren. Wie die Schweriner Staatskanzlei am Montag mitteilte, plant Cosun in den kommenden fünf Jahren bis zu 150 Millionen Euro in die Erweiterung der Zuckerfabrik in Anklam und in die Weiterentwicklung der Bioethanolproduktion zu investieren. Auch das Kartoffelwerk in Stavenhagen solle erweitert werden. Dafür stünden bis zu 60 Millionen Euro bereit. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte als Bundesratspräsidentin Cosun im Rahmen ihrer Reise in die Niederlande besucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.03.2024 | 20:00 Uhr