Messerattacke in Schwerin: Ermittler geben Täterbeschreibung heraus Stand: 06.02.2025 12:44 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft sind in Schwerin weiter auf der Spur des Mannes, der am Dienstag einen 17-Jährigen erstochen hat. Inzwischen liegt eine erste Personenbeschreibung vor.

Nach Zeugenangaben soll der weiterhin flüchtige Täter ungefähr 20 bis 27 Jahre alt sein. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Er habe demnach dunkle Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen Dreitagebart. Er soll eine helle Hose und eine schwarze Jacke angehabt haben. Täter und Opfer waren laut Zeugenaussagen offenbar miteinander bekannt, wie es weiter hieß. Die Staatsanwaltschaft hat nach Angaben eines Sprechers inzwischen auch Menschen im Umfeld des getöteten 17-jährigen Afghanen befragt. Weitere Details, zum Beispiel ob das Opfer in Schwerin lebte, wollte der Sprecher nicht nennen.

Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Am Dienstagabend hatte der noch unbekannte Täter den 17-Jährigen nach einem Streit an einem Ausgang des Schlossparkcenters niedergestochen. Das Opfer wurde zunächst wiederbelebt, starb aber laut den Ermittlern eine Stunde später. Die Polizei richtete eine Mordkommission ein und bat die Bevölkerung um Hinweise, Fotos und Videos. Ein Portal zum Hochladen wurde im Internet eingerichtet. Die Bluttat löste eine Debatte um die Sicherheit rund um den Marienplatz im Zentrum der Landeshauptstadt aus. Das Schlossparkcenter liegt an diesem Platz, der als Kriminalitätsschwerpunkt gilt.

