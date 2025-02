Schwerin: Mann stirbt nach Messerattacke am Schloßparkcenter Stand: 05.02.2025 05:20 Uhr Am Schweriner Einkaufszentrum "Schloßparkcenter" ist ein Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Das Opfer wurde noch vor Ort reanimiert, erlag aber wenig später seinen Verletzungen.

Zwei Männer sollen am Dienstagabend in der Nähe des Schloßparkcenters zunächst in Streit geraten sein, heißt es in einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Anschließend soll einer der Männer dann den anderen tödlich verletzt haben. Der Täter ist laut Polizei noch immer auf der Flucht.

Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen

Der Tatverdächtige sei nach der Meserattacke in das Center geflohen, berichtet der Nordkurier. Polizei und Sicherheitskräfte hätten dort sämtliche Zugänge zum Einkaufszentrum und zum Bahnhof abgesperrt, während sie im Center alle Ladenflächen nach dem Verdächtigen durchsuchten. Warum die Männer in Streit geraten waren, ist aktuell noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.02.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin