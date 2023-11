Mehrere Weihnachtsmärkte in MV öffnen vor Totensonntag Stand: 22.11.2023 13:08 Uhr Als "Wintermarkt" öffnen einige Weihnachtsmärkte bereits vor dem Totensonntag ihre Türen. Hintergrund sei die kurze Adventszeit, argumentieren die Händler. Kritik kommt von den Kirchen.

In Stralsund wurde bereits der erste Weihnachtsmarkt in Vorpommern eröffnet, am Donnerstag folgt der in Grimmen. Weil das Datum noch vor dem Totensonntag liegt, heißen beide bis dahin "Wintermarkt". Wegen der kurzen Adventszeit in diesem Jahr wollen Händler und Schausteller durch die frühere Öffnung mögliche Umsatzeinbußen ausgleichen. Kritik kommt unter anderem von den Kirchen. Die Zeit zwischen dem Volkstrauertag und dem Totensonntag solle zur Besinnung genutzt werden, heißt es.

Kritik an Öffnung vor dem Totensonntag

Der Totensonntag und das stille Gedenken habe eine hohe Bedeutung, so ein Sprecher des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises. Dass die Weihnachtszeit jetzt vorgezogen werde, überspiele dieses ernste Thema und nehme auch dem Advent seine besondere Zeit. Die Stadt Stralsund argumentiert, dass den Händlern in diesem Jahr effektiv nur drei Wochenenden für das Weihnachtsgeschäft blieben. Daher zähle jeder Tag, und das sei beispielsweise für Grimmen die einzige Möglichkeit, überhaupt Händler in die Stadt zu bekommen. Der frühe Termin erhöhe die Konkurenzfähigkeit mit den großen Weihnachstmärkten im Land. Beide Städte betonen aber, dass sie der Besinnung am Totensonntag nicht in die Quere kommen werden. Grimmens Wintermarkt ende daher bereits am Sonnabend, und in Stralsund ruht der Wintermarkt am Totensonntag.

Mammutbäume auf Weihnachtsmärkten in Rostock und Neubrandenburg

Anlässlich der 775-Jahrfeier der Stadt hat Neubrandenburg sich zum Weberglockenmarkt etwas Besonderes einfallen lassen: Ein etwa 15 Meter hoher Mammutbaum soll von Donnerstag an den Markt als Weihnachtsbaum schmücken. Der Stamm hat einen Durchmesser von einem Meter, die Krone misst mehr als zehn Meter Umfang.

Schwerlasttransport und Straßensperrungen

Damit sei der Neubrandenburger dem Mammutbaum auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt mindestens ebenbürtig, meint Barbara Schimberg vom Veranstalter. Auf alle Fälle sei der Neubrandenburger Baum älter als der in Rostock: 1989 kam er als Setzling aus Kalifornien und gedieh seitdem auf einem Grundstück auf dem Lindenberg. Von dort ist er am Dienstag Abend per Schwerlasttransport in die Innenstadt überführt worden. Zeitweise wurden dafür einige Straßen und viele Parkplätze gesperrt. Nuns steht der Mammutbaum in der Neubrandenburger Turmstraße und schmückt dort den Weberglockenmarkt, der offiziell am 28. November beginnt und am 21. Dezember endet.

