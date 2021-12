Mehrere Tausend Menschen bei Demos gegen Corona-Maßnahmen Stand: 20.12.2021 21:16 Uhr In ganz Mecklenburg-Vorpommern haben am Montagabend mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Demonstrationen waren in 19 verschiedenen Orten angemeldet worden.

In Rostock hatten sich nach Polizeiangaben in der Spitze bis zu 10.000 Demonstranten versammelt. Eine Gruppe löste sich spontan aus der Demonstration und zog vor das Rathaus. Sie forderte Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf, nach draußen zu kommen. Es war jedoch unklar, ob der Politiker überhaupt dort war. Die Stimmung war laut Beobachtern teilweise aggressiv. Später zogen bis zu 10.000 Demonstranten am Stadthafen zurück in die Innenstadt. Die Polizei machte über Lautsprecherdurchsagen darauf aufmerksam, dass es eine nicht genehmigte Veranstaltung sei. Es kam zu kleineren Rangeleien zwischen Demonstranten und Polizei und größeren Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Mund-Nasen-Masken trugen die meisten Teilnehmer nicht. Auf Plakaten stand etwa "Wir sind alle nicht an der Zwangsimpfung interessiert" oder "Corona-Terror. Erst der Maulkorb. Dann die Freiheitsberaubung. Jetzt die Impfpflicht?"

Landesweite Demonstrationen

In Schwerin zählte die Polizei rund 2.500 Menschen. Laut Veranstalter ging es ihnen um eine freie Impfentscheidung. Der Verkehr in der Innenstadt wurde teilweise behindert. Auch in Stralsund verlief die Demonstration friedlich. Dort hatten sich etwa 220 Menschen am Hafen versammelt. In Neubrandenburg startete die Demo am Abend mit rund 1.000 Teilnehmern auf dem Marktplatz.

