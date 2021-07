NDR MV Live: Strände im Raum Stralsund mit Bauschutt verunreinigt Stand: 04.07.2021 13:03 Uhr Um den Strand in Devin zu erneuern, hat die Stadt Stralsund ein günstiges Angebot angenommen. Nun ist der Strand mit Bauschutt verunreinigt. Mehrere Anwohner haben Anzeige erstattet. Auch ein Strand weiter nördlich in Parow ist betroffen. Um 15 Uhr ist die Strandverschmutzung auch Thema bei NDR MV Live.

Im Stralsunder Stadtteil Devin ist der Strand im Zuge einer Stranderneuerung mit Bauschutt verunreinigt worden. Mehr als 50 Anwohner haben den Stralsunder Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) und die Baufirma wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung angezeigt. Die Stadt Stralsund hatte nach Aussage von Badrow ein günstiges Angebot angenommen, um nach 15 Jahren den Strand in Devin zu erneuern und zu verbreitern. Eine Baufirma hatte daraufhin vor zwei Wochen damit begonnen, den neuen Sand von einer Selliner Baustelle zu transportieren. Anwohner fanden darin Bauschutt - darunter Styropor, Eisenbewehrungen, Glasscherben und scharfkantige Metallteile.

Belasteter Sand sollte gereinigt werden

Als "gehörig schiefgegangen" bezeichnete Oberbürgermeister Badrow die Erneuerung des Strandabschnitts und hat sich dafür entschuldigt. Doch damit ist es nicht getan: Der Fall liegt nun bei der Staatsanwaltschaft. Zwar wurde der Strand gesperrt und die Stadt hatte den verunreinigten Sand sieben lassen. Doch gerade in tieferen Sandschichten würden sich nach Angaben der Anwohner noch immer Schadstoffe befinden.

Strand von Parow ebenfalls betroffen

Auch am Strand von Parow, nörlich von Stralsund, sei dieser mit Bauschutt belastete Sand verteilt worden. Auch dort sei der Strand bereits am Freitag gesperrt und zunächst von Hand gereinigt worden. Die Leiterin des Amtes Altenpleen, Ines Materna-Braun ist "stinksauer". Man hatte in Parow Sand bestellt und keinen Bauschutt, so Materna-Braun. Das Amt werde nun Gewährleistungsansprüche gegen den Verursacher geltend machen. Auch in Parow stellten Anwohner Anzeige bei der Wasserschutzpolizei wegen des Verdachts der illegalen Müllentsorgung.

Staatsanwaltschaft: "deutlich strafrechtliche Relevanz"

Der Staatsanwalt Stralsund spricht von einer "deutlichen strafrechtlichen Relevanz". Es handele sich keinesfalls um einen Kavaliersdelikt. Derzeit prüft ein Sachverständiger die Schadstoffe und welche Gefahr von ihnen ausgeht. Außerdem werden die Aussagen der Anwohner in Devin geprüft, wonach Oberbürgermeister Badrow die Strandaufschüttung vier Tage lang nicht gestoppt haben soll, obwohl er von dem Umweltskandal wusste. Welche Kenntnisse die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen hatte und ob Gutachter den Sand im Vorfeld freigegeben hatten ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 04.07.2021 | 13:00 Uhr