Stand: 13.02.2024 06:59 Uhr Mehrere Demonstrationen am Montag in MV

In Mecklenburg-Vorpommern haben gestern rund 800 Menschen gegen die Bundesregierung, steigende Preise und für Frieden demonstriert. Die größten Demonstrationen waren in Wismar und Greifswald mit rund 150 und 115 Teilnehmenden. In Pasewalk und Teterow demonstrierten jeweils etwa 100 Menschen. Rund um Barth beteiligten sich etwa 50 Fahrzeuge an einem Autokorso. Laut Polizei verliefen alle Versammlungen friedlich und ohne Störungen.

