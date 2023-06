Stand: 13.06.2023 10:49 Uhr Feldberg: Feuer in ehemaliger Jugendherberge soll gelegt worden sein

Das Feuer in einer ehemaligen Jugendherberge in der Feldberger Seenlandschaft am Wochenende ist vermutlich gelegt worden. Das haben die Untersuchungen eines Brandgutachters ergeben, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Es bestehe der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, denen von Sonnabend zu Sonntag verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind.

