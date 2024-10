Mehr als 5.100 Läufer bei Rügenbrücken-Marathon Stand: 12.10.2024 12:00 Uhr Heute gehört die Rügenbrücke wieder den Lauf-Begeisterten. Der Rügenbrücken-Marathon ist eine der größten Sportveranstaltungen in der Region Vorpommern-Rügen. Für Autofahrer kommt es zu Einschränkungen.

Mehr als 5.100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für die verschiedenen Distanzen beim 16. Rügenbrücken-Marathon angemeldet. Damit ist das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Die Läuferinnen und Läufer kämen aus allen Bundesländern und sogar aus Amerika, so das Organisationsteam.

Drei unterschiedliche Distanzen plus Walking-Strecke

Zwischen Stralsund und der Insel Rügen gibt es verschiedene Lauf- und Walking-Strecken. Gelaufen werden Marathon und Halbmarathon: Zehn, sechs und für Kinder drei Kilometer. Alle Distanzen führen auf beziehungsweise über die Rügenbrücke. Wobei die längeren Strecken bis auf die Insel Rügen führen. Auch Walking steht auf dem Programmplan. Entlang der Strecke wird es für die Teilnehmer wieder mehrere Verpflegungsstellen geben.

Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen

Für Autofahrer wird es rund um den Veranstaltungsort zu Einschränkungen kommen. So wird die Rückenbrücke bis voraussichtlich 15.30 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr läuft in dieser Zeit dann über den Rügendamm. Bereits am Donnerstagmorgen wurde der Parkplatz Mahnkesche Wiese in Stralsund für den Aufbau der Veranstaltung gesperrt. Zusätzlich seien die Straßen An der Hafenbahn, Werftstraße und Schwarze Kuppe am Sonnabend während der Veranstaltung nicht zu befahren. Auch im Busverkehr gibt es Anpassungen. Es sei zudem mit Verspätungen zu rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.10.2024 | 17:00 Uhr