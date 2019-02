Stand: 07.02.2019 06:00 Uhr

Mehr Geld für Kommunen: Land dämpft Erwartungen

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Das Finanzministerium in Schwerin hat die Erwartungen der Kommunen auf deutlich mehr Landeshilfen gedämpft. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV sieht Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) dafür keinen finanziellen Spielraum. Anlass sind die Forderungen der Gemeinden, Städte und Kreise, das Land müsse seinen Anteil um 395 Millionen Euro erhöhen.

Kommunen: Mehr Geld für gleichwertige Lebensverhältnisse

Brodkorbs Ressort tritt kurz vor den entscheidenden Beratungen für das neue kommunale Finanzausgleichsgesetz (FAG) auf die Bremse. Bisher gibt das Land den Kommunen knapp 1,2 Milliarden Euro. Die sind damit nicht zufrieden, sie verlangen ein Drittel mehr. Ihre Begründung: Der Bund gebe dem Land im nächsten Jahr rund 400 Millionen Euro, um die angestrebte Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland voranzubringen. Das Geld müsse an die Kommunen gehen. Sie seien die Basis, hier entscheide sich das Wohl der Einwohner, heißt es sinngemäß in einem gemeinsamen Beschluss von Landkreistag und dem Städte- und Gemeindetag von Mitte Januar.

Ministerium verweist auf auslaufende Solidarpakthilfen

Das Finanzministerium macht intern jetzt eine andere Rechnung auf. Denn was der Bund extra gebe, streiche er auf der anderen Seite bei den Solidarpakthilfen. Die machten in diesem Jahr noch 221 Millionen Euro aus, würden im nächsten Jahr dann aber komplett wegfallen. Laut einer internen Auflistung des Ministeriums kommen für die Kommunen 2020 statt der geforderten 395 Millionen unterm Strich rund 130 Millionen Zusatzhilfen vom Land raus, ergänzt durch 60 Millionen Euro Steuermehreinnahmen.

Haushaltsloch befürchtet

Die "Finanzer" warnen: Würde man die Forderung der Kommunen 1:1 erfüllen, risse das ein Loch in den nächsten Landeshaushalt. Über die unterschiedlichen Vorstellungen wollen beide Seiten demnächst weiterverhandeln. Noch vor den Kommunalwahlen Ende Mai will die Landesregierung Eckpunkte präsentieren. Aus denen soll hervorgehen, mit welchen Mittel die einzelnen Gemeinden künftig rechnen können.

Mehr Spielraum gefordert

Gleichzeitig fordern die Kommunen mehr Spielraum bei der Entscheidung, in welche Projekte die Landesmittel fließen. Sie wollen, dass aus den zusätzlichen Mitteln pro Einwohner eine 166 Euro schwere Infrastrukturpauschale gezahlt wird. Das Geld soll dazu dienen, vernachlässigte Investitionen beispielsweise in Kitas, Straßen oder Schulen nachzuholen, insgesamt will man die Praxis der aufwendigen Fördermittel-Beantragung abschaffen. Kreise und Städte berufen sich auf ein Gutachten des Finanzexperten Thomas Lenk, das habe einen Investitionsstau bescheinigt.

Diskussion geht weiter

Auch in dem Fall geht das Finanzministerium von deutlich niedrigeren Angaben aus. Die Forderung der Kommunen, das Land sollte die Fördermittelvergabe durch Pauschalzahlungen ersetzen, wird weiter diskutiert. Betroffen wären Straßenbaumittel, Hilfen für Volkshochschulen und Musikschulen oder Ausgaben für die Sozialberatungen in den Landkreisen. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will mit dem neuen Wohlfahrtsgesetz diesen Weg beschreiten. Landesgeld für die Sozialberatung beispielsweise bei Suchthilfe oder Schuldnerberatung sollen nicht projektbezogen fließen, sondern pauschal auf die Kreise verteilt werden. Sie verspricht sich einen Vorteil: bessere Koordination vor Ort und weniger Bürokratie.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.02.2019 | 06:00 Uhr