Media-Analyse: NDR 1 Radio MV ist Marktführer in MV Stand: 13.07.2022 15:19 Uhr NDR 1 Radio MV ist weiterhin das erfolgreichste Radioprogrammen in Mecklenburg-Vorpommern. Nach den Ergebnissen der aktuellen Mediaanalyse MA 2022 Audio II ist das NDR Landesprogramm für Mecklenburg-Vorpommern von Montag bis Freitag mit einem Marktanteil von 25,9 Prozent Marktführer in Mecklenburg-Vorpommern.

Im Bereich der Tagesreichweite liegt NDR 1 Radio MV von Montag bis Freitag mit 28,4 Prozent nun vor der Ostseewelle, die auf 26,0 Prozent kommt. Insgesamt schalten täglich 416.000 Menschen bundesweit das Landesprogramm des Norddeutschen Rundfunks ein, davon 398.000 Hörerinnen und Hörer aus Mecklenburg-Vorpommern.

Chefredakteurin Patett: "Großer Vertrauensbeweis"

"Wir leben in sehr, sehr bewegten Zeiten. Und in bewegten Zeiten ist es wichtig, für verlässliche Informationen zu sorgen. Dafür steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk, dafür steht der NDR in Mecklenburg-Vorpommern", so die multimediale Chefredakteurin des NDR in Mecklenburg-Vorpommern, Gordana Patett. "Wir bewegen uns in Zeiten, in denen es um Fake News geht, in denen die Ereignisse und Unwägbarkeiten immer schneller auf uns zukommen und auch der Krisenmodus hat uns alle sehr beschäftigt. Es ist ein großes Zeichen und auch ein sehr, sehr großer Vertrauensbeweis, dass uns so viele Menschen in Mecklenburg-Vorpommern hören. Ein besseres Geburtstagsgeschenk hätten uns unsere Hörerinnen und Hörer nicht machen können".

NDR Intendant Knuth: "verlässlicher, starker Partner in bewegten Zeiten"

"Das Ergebnis hier in Mecklenburg-Vorpommern freut mich besonders, denn es zeigt die tiefe Verwurzelung hier im Land. NDR 1 Radio MV ist den Menschen in bewegten Zeiten ein verlässlicher, ein starker Tagesbegleiter für aktuelle Informationen, für Hintergründe und Unterhaltung. Solch ein Zuspruch ist ein toller Erfolg und ein großer Vertrauensbeweis in dem Jahr, in dem wir das 30-Jährige [Jubiläum] feiern, denn seit drei Jahrzehnten gehört der NDR zu Mecklenburg-Vorpommern und Mecklenburg-Vorpommern zum NDR", so NDR Intendant Joachim Knuth.

Zur Media-Analyse

Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+.

Die Media-Analyse wird regelmäßig von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erstellt. Die Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 29. März 2023 veröffentlicht.

