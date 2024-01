Stand: 04.01.2024 09:22 Uhr Mecklenburgische Seenplatte: Hohe Kaufkraft bei Senioren

Rentner im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte können sich im Landesvergleich am meisten leisten. Das geht aus einer Studie im Auftrag des Gesamtverbandes der deutschen Versicherungswirtschaft hervor. Demnach liegt ihre Kaufkraft monatlich bei 1.291 Euro. Das ist ein Viertel mehr als der Bundesdurchschnitt. Grund für die Unterschiede seien laut Studie vor allem die Mietpreise in den Regionen. Denn die Durchschnittsrenten in Rostock und Schwerin sind zwar höher als in der Seenplatte, die höheren Lebenshaltungskosten würden diesen Vorteil aber wieder wett machen.

