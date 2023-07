Mayday! Segler kentern in schweren Gewitterböen vor Rügen Stand: 18.07.2023 06:19 Uhr Vor Rügen haben Einsatzkräfte zwei Urlauber aus Seenot gerettet. Vater und Sohn waren im Gewitter mit ihrem kleinen Segelboot gekentert.

Die zwei Segler aus Nordrhein-Westfalen waren am Montag in Binz zu einem Segeltörn auf die Ostsee gestartet. Unterwegs wurden sie dann von schweren Gewitterschauern überrascht. In einer Böe ist ihre Jolle gekentert. Die beiden konnten sich mit einem Funkgerät auf den Bootsrumpf retten und dann einen "Mayday"-Notruf absetzen.

Segler unverletzt gerettet

Diesen Notruf bei unmittelbarer Lebensgefahr empfing die Besatzung auf dem Seenotrettungskreuzer "Harro Koebke" - das Schiff lief Richtung Mukran aus. Die Mannschaft entdeckte den Havaristen schnell, setzte das Tochterboot "Notarius" aus und holte die beiden Segler an Bord. Vater und Sohn waren unverletzt und wurden in Sassnitz von Angehörigen abgeholt.

