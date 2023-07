Graal-Müritz: Sieben Menschen aus Ostsee gerettet Stand: 17.07.2023 08:13 Uhr Rettungsschwimmer mussten am Sonntag vier Kinder und drei Erwachsene aus der Ostsee vor Graal-Müeritz retten. Sie kamen bei Windstärken um 5 nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser.

Die vier Kinder hatten sich in der Ostsee vor Graal-Müritz auf den Buhnen aufgehalten. Durch die starke Strömung hatten auch die drei Mütter keine Chance, die Kinder wegzuziehen.

10 Jahre altes Mädchen im Krankenhaus

Die Kinder hatten sich laut Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) an und auf den Buhnen aufgehalten, wo sehr starke Strömung herrscht, die den Boden unterspült. Das Problem sei, dass Kinder und Erwachsene bei einem bestimmten Abstand vom Strand im Badebereich zwar noch stehen können, der Boden an den Buhnen aber stark ausgespült wird, so dass das Wasser dort plötzlich drei Meter tief ist. Die Kinder waren im Wasser, obwohl die gelben Flaggen gehisst waren. Das bedeutet, dass Nichtschwimmer nicht ins Wasser sollen.

Drei Mütter hatten noch versucht, ihre Kinder von den Buhnen wegzuziehen, kamen dann aber selbst nicht mehr zurück. Rettungsschwimmer haben dann alle Beteiligten aus dem Wasser geholt. Eines der Kinder, ein 10-jähriges Mädchen, das nicht schwimmen konnte, hatte den Angaben zufolge schon soviel Wasser geschluckt, dass es mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 17.07.2023 | 08:00 Uhr