Maritime Konferenz diskutiert Perspektiven des Schiffbaus Stand: 11.05.2021 07:51 Uhr In Rostock beraten heute Experten weiter über die Zukunft des Schiffbaus in Deutschland und Europa. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Branche gegen die asiatische Konkurrenz bestehen kann.

Am zweiten Tag der Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) in Rostock-Warnemünde geht es um die Perspektiven der maritimen Wirtschaft für Deutschland und Europa im Jahr 2030. Es geht unter anderem um die Frage, wie es gelingen kann, dass europäische Aufträge für den Schiffbau nicht mehr nach Asien vergeben, sondern in Deutschland und Europa gehalten werden können.

Glawe stellt Rettung der MV-Werften in Aussicht

Beim Auftakt der Konferenz hatte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bereits angekündigt, es werde eine Lösung im Ringen um die Zukunft der MV-Werften mit den Standorten in Rostock-Warnemünde, Stralsund und Wismar geben. Er gehe davon aus, dass das Kreuzfahrtschiff "Global 1" weitergebaut und die "Endeavor" Anfang Juni ausgeliefert werde. Weitere Verhandlungen etwa über die "Global 2" müssten folgen, sagte Glawe.

Kanzlerin Merkel: Chance auf Führungsrolle bei Nachhaltigkeit

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte als Schirmherrin der Konferenz die maritime Wirtschaft aufgefordert, alle Potenziale der Schifffahrt für eine klima- und umweltfreundlichere Zukunft zu nutzen. Mit den deutschen und europäischen Kompetenzen im Schiffbau gebe es die die Chance, Europa zum Leitmarkt für klimaschonende, ressourcen- und kostensparende Technologien zu machen. Die Konferenz endet am Nachmittag mit einer Diskussion zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen in Europa.

