Manfred Tepper ist Ehrenbürger von Neubrandenburg Stand: 25.11.2023 18:02 Uhr Manfred Tepper ist zum Ehrenbürger der Stadt Neubrandenburg ernannt worden. Nach sechs Olympiasiegern und Weltmeistern sowie einem Unternehmer ist er der erste Ehrenamtliche, dem diese Ehre zuteil wird.

Manfred Tepper ist seit 40 Jahren Präsident eines Karnvevalvereins in Neubrandenburg. Der heute 73-Jährige war schon in jungen Jahren sehr aktiv, unter anderem in einer Theatergruppe, als Kabarettist, Moderator und Fußballschiedsrichter.

Stadtführer Herbord van Raven

Den meisten Neubrandenburgern ist er als Darsteller des Stadtgründers Herbord van Raven bekannt. Als solcher ist er zum Beispiel auch auf Graffitis der Straßenkunst und Tassen des Weberglockemmarktes verewigt. Zudem begleitete er in seiner roten Robe tausende Touristen als Stadtführer und brachte ihnen die Stadtgeschichte von Neubrandenburg näher. So lernt man zum Beispiel von Manfred Tepper, dass im Jahr 1248 Herbord von Raven den Auftrag erhielt, die Stadt Neubrandenburg zu bauen.

Tepper leitete die Konzertkirche

Beruflich leitete Tepper bis zu seinem Ruhestand die NeubrandenburgerKonzertkirche. Dort wurde ihm heute die Ehrenbürgerschaft verliehen. Anlass war das 775-Jährige Jubiläum der Stadt. Dort wurde er auch im vergangenen Jahr in den Ruhestand verabschiedet, sozusagen in seinem Zuhause. Tepper ist es zu verdanken, dass zahlreiche Stars und Sternchen aus der Kultur- und Musikszene dort aufgetreten sind. Für sein Engagement für die Vier-Tore-Stadt wurde er bereits im Jahr 2018 mit der Wilhelm-Ahlers-Medaille ausgezeichnet.

