MV präsentiert sich auf Berlinale - "made in MV" in Film und Serie

Mecklenburg-Vorpommern präsentiert sich derzeit auf dem Internationalen Filmfestival "Berlinale" als attraktiver Standort für Film- und Serienproduktionen. Die Landesregierung setzt sich in Berlin außerdem dafür ein, dass die Filmförderung weiter ausgebaut wird. Zweieinhalb Millionen Euro Förderung für gut 60 Filme und Festivals “made in MV” auf der Kinoleinwand gab es allein im vergangenen Jahr. MV sei damit als Drehort für Produzenten aus dem In- und Ausland hoch attraktiv gewesen, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) anlässlich des MV-Filmempfangs der 74. Berlinale unter dem Motto "Roter Teppich ans Meer". Das liege auch daran, dass das Land seine Filmförderung verdoppelt habe. In gut zwei Wochen kommt anlässlich seines 100. Todestages ein Film über Franz Kafka in die Kinos - eine Produktion, die mit 325.000 Euro der MV Filmförderung möglich wurde.

