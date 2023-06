Stand: 25.06.2023 14:05 Uhr MV: Zahl der Drogentoten wieder gesunken

Entgegen dem Bundestrend ist die Zahl der Drogentoten in Mecklenburg-Vorpommern erstmals seit mehreren Jahren wieder gesunken. Wie Innenminister Christian Pegel (SPD) am Sonntag anlässlich des Internationalen Tages gegen Drogenmissbrauch (26.06.2023) in Schwerin mitteilte, starben 2022 elf Menschen an den Folgen des Konsums illegaler Rauschmittel. Das seien neun weniger gewesen als 2021. Im Vergleich zu Metropolen wie Berlin oder Hamburg sei das Thema Drogensucht im Nordosten zwar weniger sichtbar. Doch seien insbesondere im Straßenverkehr Drogen - einschließlich der legalen Droge Alkohol - nach wie vor ein großes Problem und eine ernstzunehmende Gefahr, so Pegel.

