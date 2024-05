Stand: 23.05.2024 15:09 Uhr MV: Zahl der Baugenehmigungen rückläufig

Die Zahl der Baugenehmigungen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Statistischen Amtes im Januar und Februar um 60 Prozent zurückgegangen. In den ersten beiden Monaten haben die Landkreise den Bau von 133 Wohngebäuden genehmigt, im Vorjahreszeitraum waren es 333. Mit nur 59 Baugenehmigungen im Februar hat der Wohnungsbau einen neuen Tiefpunkt erreicht. Weniger genehmigte Wohnhäuser bedeuten auch weniger genehmigte Wohnungen. Auch bundesweit kommt der Wohnungsbau nicht in Gang. Probleme sind vor allem hohe Baukosten und hohe Kreditzinsen.

