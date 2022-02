MV Werften: Insolvenzverwalter bei Betriebsversammlung in Stralsund Stand: 25.02.2022 06:23 Uhr Der Insolvenzverwalter der MV-Werften will sich heute in Stralsund über den aktuellen Stand der Dinge informieren. Dazu soll es heute eine Mitarbeiterversammlung geben, an der auch Vorpommernstaatssekretär Heiko Miraß (SPD) teilnimmt.

Der Insolvenzverwalter der MV Werften, Christoph Morgen, wird am Vormittag auf der Werft in Stralsund zu einer Betriebsversammlung erwartet. Es ist davon auszugehen, dass Morgen den Werftarbeitern mitteilen wird, wie es für sie in einer Transfergesellschaft weitergeht. Aktuell geht es noch um 230 Mitarbeiter in Stralsund. Das Land hat für die Finanzierung der Transfergesellschaft 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Entscheidung zum Verkauf des Werftgrundstückes erwartet

Bei einem anschließenden Pressetermin werden die Koordinatorin des Bundes für maritime Wirtschaft, Claudia Müller, die Gewerkschaft IG-Metall, der Betriebsrat und der Stralsunder Oberbürgermeister dabei sein. Mit Spannung wird erwartet, ob schon eine Entscheidung zum Verkauf des Werftgrundstückes in Aussicht ist. Dieses möchte die Stadt erwerben, um dort einen maritimen Gewerbepark zu errichten. Dafür hat sie zehn Millionen Euro im Stadthaushalt eingeplant. Neben der Stadt soll es weitere Interessenten für das Werftgelände geben.

