MV-Monitor: Gute Noten für die Landesregierung

Die Bürgerinnen und Bürger Mecklenburg-Vorpommerns sind zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Die Menschen im Land schätzen Lebensqualität und sind stolz auf das Erreichte. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Meinungsumfrage "MV-Monitor". Die repräsentative Umfrage wurde von der Landesregierung beim Meinungsforschungsinstitut Forsa in Auftrag gegeben.

Menschen fühlen sich wohl

Anders als in Mecklenburg, liegen die Zustimmungswerte in Vorpommern allerdings niedriger. Wie in den Vorjahren werden Tourismus, Erscheinungsbild der Dörfer und Städte und Zustand der Umwelt als besonders positiv gesehen. Am Ende der Skala liegen Gesundheitswesen, Schulen und der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Drängendste Probleme sind laut Umfrage die Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne sowie bessere Schulen und der Ausbau des schnellen Internets.

Strandkorb-Kampagne gut bewertet

Die Landesmarketing-Kampagne mit dem Standkorb als Symbol ist bei den meisten bekannt und findet deutlich Zustimmung. Regierungssprecher Andreas Timm spricht von einem guten Ergebnis. Die Umfrage hat 35.000 Euro gekostet.

