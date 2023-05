Stand: 16.05.2023 19:17 Uhr MV-Minister bitten Bund: Mukran noch nicht in LNG-Beschleunigungsgesetz

In einer gemeinsamen Erklärung haben sich Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer sowie Klimaschutzminister Till Backhaus (beide SPD) dafür ausgesprochen, den Standort Mukran auf Rügen noch nicht in das LNG-Beschleunigungsgesetz des Bundes aufzunehmen. Am Montag waren entsprechende Pläne aus dem Bundeswirtschaftsministerium bekannt geworden. "Der Bund möchte Mukran als Standort. Für die Akzeptanz vor Ort ist entscheidend, dass man sich ausreichend Zeit für Gespräche und Erörterung der Pläne mit den Beteiligten nimmt", teilten beide Minister mit. Sie kündigten an, einen Katalog konkreter Maßnahmen zeitnah zu übermitteln. Dabei solle insbesondere die Sicht Rügens zur Geltung kommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.05.2023 | 20:00 Uhr