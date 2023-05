Stand: 15.05.2023 19:36 Uhr Mukran soll ins LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen werden

Der Standort Mukran auf Rügen soll in das LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen werden. Das wurde am Montag aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums bekannt. Dadurch soll der Weg frei sein für ein schnelleres Genehmigungsverfahren. Aus technischer und rechtlicher Sicht eigne sich der Standort, heißt es aus dem Ministerium. Die konkreten Planungsunterlagen müssten aber von den zuständigen Landesbehörden geprüft werden. Eine Inbetriebnahme sei noch im ersten Quartal 2024 möglich. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte am Freitag bei einem Besuch in Mukran gesagt, das Bundeskabinett müsse noch im Mai die Aufnahme des Ortes in das LNG-Beschleunigungsgesetz beschließen, damit auch der Bundestag noch vor der Sommerpause abstimmen könne.

