Stand: 14.12.2023 06:24 Uhr Lüderitz: Weiteres Teilstück der A14-Nordverlängerung befahrbar

Bei Lüderitz im Landkreis Stendal soll am Mittag ein weiteres Stück der A14-Nordverlängerung ans Netz gehen. Mit der 15 Kilometer langen Strecke zwischen den Anschlussstellen Tangerhütte und Lüderitz sind dann 30 Kilometer in Sachsen-Anhalt befahrbar. Von den insgesamt 155 Kilometern des Lückenschlusses zwischen den Autobahnkreuzen Magdeburg und Schwerin sind rund 70 Kilometer fertig. Zur offiziellen Freigabe werden Vertreter aus Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik, Bauleute, Planer und Anwohner erwartet. Baustart für diesen Abschnitt war im Sommer 2018. Lange wurde um das Baurecht gestritten, weil die Strecke durch das ökologisch sensible Gebiet der Colbitz-Letzlinger-Heide führt.

