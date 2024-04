Stand: 16.04.2024 11:36 Uhr Lübtheen: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Frau um 10.000 Euro

Eine Frau aus Lübtheen ist durch einen falschen Bankmitarbeiter um knapp 10.000 Euro betrogen worden. Laut Polizei hat der Mann sein Opfer am Montag angerufen und in ein Gespräch verwickelt. Sie hätte angeblich ihr Girokonto überzogen, sodass ihre Geldkarte gesperrt werden müsse. Deshalb solle die Frau 10.000 Euro überweisen. Das Opfer überwies das Geld per Online-Banking. Erst später sind ihr Zweifel gekommen. Daraufhin kontaktierte sie ihre Bank und der Schwindel ist aufgeflogen.

