Ludwigslust wählt heute einen neuen Bürgermeister Stand: 26.11.2023 00:01 Uhr Die Einwohner von Ludwigslust sind heute aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Amtsinhaber Reinhard Mach möchte seinen Posten vorzeitig Ende März räumen. Zur Wahl stehen nun drei Kandidaten.

Ohne Parteibuch gehen Maik Schwarzenberg und Stefan Pinnow ins Rennen. Tommy Klein tritt für die Grünen zur Wahl an.

Stefan Pinnow: "Vereine stärken"

Pinnow ist Betriebswirt und wird von der SPD unterstützt. Er will die Vereine in der Stadt stärken und verhindern, dass Lkw durch den neuen Tunnel am Bahnhof fahren. Außerdem will er Neuansiedlungen von Firmen in Ludwigslust ermöglichen und begonnene Projekte vorantreiben.

Maik Schwarzenberg: "Bezahlbare Mieten"

Maik Schwarzenberg arbeitet in der Amtsverwaltung und möchte unter anderem den Bau einer Schwimmhalle in Ludwigslust ermöglichen. Außerdem möchte er ein neues Bürgerbüro eröffnen und sich für stabile, bezahlbare Mieten im kommunalen Wohnungsbau einsetzen.

Tommy Klein: "Verwaltungsgebühren abschaffen"

Tommy Klein tritt für die Grünen an. Er arbeitet als Fraktionsgeschäftsführer. In seinem Wahlprogramm steht Bürokratieabbau als Ziel, außerdem würde er, sollte er gewählt werden, in Geothermie investieren und Verwaltungsgebühren abschaffen.

Amtsinhaber Reinhard Mach geht vorzeitig

Amtsinhaber Reinhard Mach ist seit 2010 Bürgermeister von Ludwigslust. Er beendet sein Amt aus privaten Gründen vorzeitig. Insgesamt gibt es in Ludwigslust 9.961 Wahlberechtigte in zehn Wahlbezirken und drei Briefwahlbezirken. Sollte heute kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, kommt es zwei Wochen später zur Stichwahl.

