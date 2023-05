Ludwigslust: Rund 2.000 Menschen besuchen Barockfest am Schloss

Auch in diesem Jahr sind Barockfans und -Darsteller aus ganz Deutschland zum 25. Barockfest auf Schloss Ludwigslust gekommen. Rund 2.000 Menschen haben die Veranstaltung besucht. Ehrenamtlichen des Fördervereins Schloss Ludwigslust organisieren sie. Weitere aktive Ehrenamtliche, würden gesucht, so der Vorstandsvorsitzende Henrik Wegner. Besucher des Festes konnten auch einen Blick in den Goldenen Saal - das Herzstück des Schlosses - werfen. Er ist derzeit eine Baustelle. Der gesamte Westflügel wird seit Jahren restauriert. Die Neueröffnung ist für das Jahr 2025 geplant.