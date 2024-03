Stand: 07.03.2024 19:41 Uhr Ludwigslust-Parchim will weiteres Flüchtlingsheim einrichten

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim will eine weitere Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge einrichten. Das hat Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Donnerstag auf der Kreistagssitzung mitgeteilt. Derzeit liefen dazu Absprachen mit dem Innenministerium, so der Landrat. Das Konzept "Dorf im Dorf" in der ehemaligen Offiziers-Siedlung in Demen funktioniere gut. Dort gibt es aktuell 450 Plätze, um Flüchtlinge unterzubringen. Wo die neue Unterkunft entstehen soll, sagte der Landrat nicht. Abgestimmt werden müsse mit dem Land noch, wer welche Kosten übernimmt.

