Stand: 17.11.2023 15:30 Uhr Ludwigslust-Parchim: Polizei warnt vor Unfallgefahr mit Wild

Am Freitagmorgen ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim insgesamt zehn Wildunfälle. Zu den Zusammenstößen kam es unter anderem bei Wittenburg, Cambs, Boizenburg, Plau am See, Dabel und Goldberg. Menschen wurden nicht verletzt. Dennoch appelliert die Polizei vor diesem Hintergrund zu einer vorausschauenden und defensiven Fahrweise. Allein im Monat Oktober wurden im Landkreis Ludwigslust-Parchim rund 350 Wildunfälle registriert. Laut Statistik ereigneten sich die meisten in den frühen Abend- und Morgenstunden.

