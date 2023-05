Stand: 23.05.2023 17:41 Uhr Ludwigslust: Feuer in Mehrfamilienhaus wurde gelegt

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ludwigslust am Wochenende geht die Polizei von Brandstiftung aus. Ein technischer Defekt wird nach der Besichtigung der Brandstelle durch einen Gutachter definitiv ausgeschlossen. Warum das Feuer im Dachstuhl des Wohnblocks in der Fritz-Reuter-Straße ausbrach, ist weiter unklar. Bei dem Feuer wurde zwar niemand verletzt, mehrere Bewohner verloren aber ihr Zuhause. Der Gesamtschaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.05.2023 | 18:00 Uhr