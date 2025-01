Lotto-Spieler in MV geben 145 Millionen Euro für Tipps aus Stand: 06.01.2025 17:13 Uhr Im vergangenen Jahr haben Lotto-Spieler in Mecklenburg-Vorpommern Tipps für 145 Millionen Euro abgegeben. Vier von ihren gewannen mehr als eine Million Euro.

Die Lotto-Spieler in Mecklenburg-Vorpommern waren 2024 so spielfreudig wie nie zuvor. Knapp 145 Millionen Euro setzten sie in der Hoffnung auf einen Hauptgewinn ein. Das sei der höchste Spieleinsatz seit Gründung der Landes-Lotteriegesellschaft 1991, sagte Geschäftsführer Hubert Ludwig. Den Zuwachs im Vergleich zu 2023 bezifferte er mit 5,4 Prozent.

Vier Lottomillionäre

Vier Spieler wurden dank Losglück zu Lottomillionären. Den höchsten Gewinn in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns erzielte im Oktober den Angaben zufolge ein Tipper oder eine Tipperin in der Lotterie 6aus49 mit 16,4 Millionen Euro. Mit 450.000 verkauften Losen sei auch die traditionelle Lotto-Glücksrakete im Nordosten erneut auf ein überdurchschnittlich großes Interesse gestoßen. Laut Ludwig wurden in den ostdeutschen Bundesländern für die aus DDR-Zeiten übernommene Jahresend-Lotterie insgesamt 1,9 Millionen dieser Rubbel-Lose verkauft.

72,5 Millionen Euro als Gewinne ausgezahlt

Von den Lotterie-Spieleinsätzen 2024 wurden insgesamt 72,5 Millionen Euro als Gewinne ausgezahlt. 28 davon waren in MV sogenannte Großgewinne von mehr als 50 000 Euro, wie Ludwig mitteilte. Nach Abzug aller Verwaltungskosten und Steuern verblieben nach Angaben Ludwigs rund 48 Millionen Euro für gemeinwohlorientierte Projekte. Dieses Geld komme insbesondere der Sport- und Kulturförderung zugute. Auch soziale Initiativen und die Kirche profitierten von den Lotterieeinnahmen.

