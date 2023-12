Stand: 04.12.2023 17:10 Uhr Loitz: Haus in Flammen - 150.000 Euro Sachschaden

Bei einem Brand in einem leer stehenden Haus in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montagmorgen ein Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, warum das Feuer ausbrach. Zur Zeit des Brandes befand sich niemand in dem Gebäude, welches eigentlich renoviert werden sollte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Loitz, Sassen, Trantow und Passow.

