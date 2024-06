Loitz: Afghane im Auto angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht Stand: 10.06.2024 09:33 Uhr Die Polizei in Greifswald sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall in Loitz geben können. Dort war am Samstagabend ein afghanischer Mann in seinem Auto angegriffen, verfolgt und verletzt worden.

Nach einem Angriff gegen einen 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen in seinem Auto in Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Mann soll am Samstagabend auf die Fahrbahn gesprungen sein, weshalb der Fahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen dem Fahrer und dem Unbekannten, dem sich ein weiterer Mann anschloss.

Nach Flucht von Angreifern verfolgt

Der afghanische Mann konnte flüchten, wurde jedoch von drei Unbekannten mit einem älteren weißen Transporter mit Ladefläche verfolgt. An einer Baustelle auf der B194 im Ort Voßbäk trafen die Männer erneut aufeinander. Die Unbekannten schlugen mit Gegenständen gegen das Auto. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Mann konnte sich erneut vor den Angreifern in Sicherheit bringen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.06.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald