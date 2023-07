Lohnstreit am HTM Peenemünde: Verdi wirft Land Täuschung vor Stand: 13.07.2023 13:03 Uhr Der Streit zwischen dem Land und der Gewerkschaft Verdi um die Bezahlung am landeseigenen Historisch-Technischen Museum (HTM) Peenemünde eskaliert. Verdi wirft der rot-roten Landesregierung Trickserei und Täuschung vor. Anlass ist die Absage an Tarifverhandlungen.

Nach dem monatelangen Gezerre reißt der Gewerkschaft der Geduldsfaden. Der Zustand sei "nicht mehr hinnehmbar". Man sei entsetzt über das Verhalten der rot-roten Landesregierung, so Fachbereichsleiter Jochen Penke. Den Einstieg in Tarifverhandlungen lehne das Land weiter ab und lasse die aktuell 23 Beschäftigten im Regen stehen. Nur ein Tarifvertrag sichert nach Ansicht von Verdi allerdings gute Löhne und Arbeitsbedingungen wie im öffentlichen Dienst.

CDU: Land bietet nur abgespeckte Version

Die zuständige Wissenschaftsministerin Bettina Martin (SPD) erklärte in der Fragestunde des Landtags erneut, dass Land sei zum Abschluss einer Betriebsvereinbarung bereit - zum 1. September werde damit eine tarifgerechte Bezahlung wie im öffentlichen Dienst garantiert, so die Sozialdemokratin.

Nachfragen der CDU-Abgeordneten Katy Hoffmeister zu einem weiteren Tarifvertrag wich Martin aus. Hoffmeister kritisierte per Pressemitteilung, Rot-Rot halte die Wirtschaft an, Mitarbeiter nach Tarif zu bezahlen. Das Land selbst biete eigenen Beschäftigten in Peenemünde aber nur eine abgespeckte Version - beispielsweise ohne Zusatzrente. Das sei nicht nachvollziehbar.

Grüne erinnert rot-rote Koalition an "eigene Ansprüche"

Bereits am Dienstag hatte die stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, Anne Shepley, die rot-rote Koalition an die eigenen Ansprüche erinnert. In der Debatte über Solidarität in der Gesellschaft fragte Shepley rhetorisch: "Finden Sie, es trägt zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, wenn sich Rot-Rot immer wieder für eine starke Tarifbindung ausspricht und wenn den Menschen in Peenemünde immer noch ein vollwertiger Tarifvertrag verwehrt wird?" Diese Frage müssten sich SPD und Linke stellen, so Shepley.

SPD und Linke uneinig?

In der Koalition ziehen SPD und Linke in der Frage offenbar nicht an einem Strang. Die Linksfraktion hatte noch vor einer Woche erklärt, dem Regierungsbündnis gehe es um mehr Tarifbindung. Dort, wo das Land Mecklenburg-Vorpommern selbst an Unternehmen beteiligt ist, müsse es mit gutem Beispiel vorangehen, so der arbeitsmarktpolitische Sprecher Henning Foerster. In Peenemünde müsse deshalb mit Verdi ein Tarifvertrag abgeschlossen werden. Man werde das zeitnah mit der SPD besprechen, kündigte die Linke an. Offenbar gibt es da noch Gesprächsbedarf. Ministerin Martin macht um das Thema einen Bogen: Auf ihrer "Sommerreise", die am kommenden Montag startet, sind zwischen Pasewalk und Kühlungsborn etliche Termine gepant. Peenemünde ist für die Ministerin kein Reiseziel.

