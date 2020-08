Stand: 09.08.2020 08:24 Uhr - NDR 1 Radio MV

Lkw und Mähdrescher brennen: Hitze erschwert Löschen

Hitze und Trockenheit erschweren die Arbeit von Feuerwehrleuten in Mecklenburg-Vorpommern. Am Sonnabendnachmittag mussten Einsatzkräfte mehrere Brände im Land löschen - in voller Montur und bei Temperaturen von mehr als 30 Grad. So hatte ein Feuer auf dem Gelände einer Tankstelle in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Lastwagen völlig zerstört. Ein Lkw-Fahrer hatte noch versucht, die Flammen an einem der beiden Lastwagen zu löschen - sie breiteten sich dann aber auf den nebenstehenden Sattelzug aus. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist laut Polizei noch unklar, ein Sachverständiger soll die Brandursache klären. Es entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro.

Mähdrescher bei Anklam komplett ausgebrannt

Auf einem Feld bei Schmatzin nahe Anklam (Kreis Vorpommern Greifswald) ist am Sonnabendnachmittag ein Mähdrescher in Brand geraten. Der Fahrer hatte während der Erntearbeiten plötzlich Rauch bemerkt und stieg aus dem Führerhaus. Wenig später brannte der Mähdrescher komplett aus. Mehr als 30 Feuerwehrleute verhinderten ein weiteres Ausbreiten der Flammen auf dem Acker. Der entstandene Schaden wird auf 600.000 Euro geschätzt.

Meteorologen rechnen mit extremer Wärmebelastung

Ein Ende des Hochsommers ist vorerst nicht in Sicht - bei viel Sonnenschein klettern die Temperaturen am Sonntag erneut deutlich über die 30-Grad-Marke. Ab den Mittagsstunden bis in den Abend erwarten Meteorologen verbreitet eine starke, zum Teil sogar eine extreme Wärmebelastung. Die Temperaturen liegen dabei meist zwischen 32 bis 36 Grad. Nur an den Küsten soll es bei etwas Wind kühler sein. Bedingt durch die trockene Wetterlage ist auch die Waldbrandgefahr hoch. Auch zum Wochenstart ist es heiß, für Montag und Dienstag erwarten Meteorologen noch einmal Höchstwerte zwischen 30 bis 38 Grad. Die Badeorte im Land rechnen entsprechend mit zahlreichen Besuchern. Bereits am Sonnabend waren die Strände entlang der Küste voll. So hatten Behörden den Ostseestrand im Badeort Zierow bei Wismar (Landkreis Nordwestmecklenburg) am Sonnabendnachmittag wegen Überfüllung für weitere Gäste gesperrt.

