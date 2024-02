Stand: 07.02.2024 18:24 Uhr Linstow/Röbel: Unfall mit zwei LKW auf A19 - aufwendige Bergung

Am Dienstag sind auf der A19 zwei Lkw verunfallt. Laut Polizei kam ein 51-Jähriger mit seinem Gespann auf Höhe Linstow nach rechts von der Fahrbahn ab, vermutlich wegen des starken Seitenwindes. In der Folge kippte sein LKW um und der Mann wurde eingeklemmt. Er konnte später leicht verletzt befreit werden. Der Schaden in diesem Fall wird auf 70.000 Euro geschätzt. Bei Röbel kam ein 38-jähriger Lkw-Fahrer nach rechts von der Straße ab, durchfuhr einen Wildzaun und kam hinter einer Böschung zum stehen. Er gab an, dass ein Bus nach dem Überholen mit zu geringem Abstand vor ihm eingeschert sei, was ihn zu einem Ausweichmanöver verleitet habe. Im Zuge der Bergung beider Lkw kam es bereits Dienstag zu Sperrungen der A19. Am Mittwoch wurden die Maßnahmen fortgesetzt und abgeschlossen. Die erneuten Sperrugnen wurden gegen 18.30 Uhr aufgehoben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Rostock