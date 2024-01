Stand: 21.01.2024 11:22 Uhr Linstow: Brand in Ferienanlage

In einem Ferienhaus des Van der Valk Resorts in Linstow (Landkreis Rostock) ist in der Nacht Feuer ausgebrochen. Laut Polizei waren die Bewohner des Bungalows nicht zu Hause. Feuerwehren aus Malchow und Hohen Wangelin konnten den Brand löschen. Der Schaden durch Feuer und Löscharbeiten wird auf 60.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde zur Ursachenermittlung beschlagnahmt.

