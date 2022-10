Letzte Erdbeeren des Jahres werden in MV geerntet Stand: 28.10.2022 11:50 Uhr Die Erdbeersaison in Mecklenburg-Vorpommern war eigentlich schon Ende Juli vorbei. Doch letzte Erdbeeren kommen jetzt noch aus den Anlagen. In Rövershagen wird dank moderner Technik noch bis Montag geerntet.

An diesem Wochenende werden beim größten Erdbeeranbauer in Mecklenburg-Vorpommern in Rövershaben die letzten Früchte des Jahres gepflückt. Eine neue Anbautechnologie macht die Saisonverlängerung möglich.

Stellagenanbau verlängert die Ernte

In einer Zeltstadt auf zehn Hektar wachsen auf dem Erdbeerhof bei Rostock Pflanzen in langen Reihen in Balkonkästen. Aufgebaut sind sie in Gestellen unter einem schützenden Dach und in Augenhöhe. Bücken muss sich hier keiner der rund 1.000 Erntehelfer mehr. Eine einzige Pflanze bringt es im sogenannten Stellagenanbau auf gut ein Kilogramm Frucht. Für Erdbeerhof-Inhaber Robert Dahl geht eine Supersaison zu Ende. Nach seiner Aussage wurden allein im Stellagenanbau nahezu 700 Tonnen gepflückt.

Zufriedene Anbauer

Alle anderen Erdbeernbauer im Land haben die Ernte bereits beendet. Ende Juli zogen sie eine positive Bilanz. Grundsätzlich war die Erdbeer-Ernte 2022 in Mecklenburg-Vorpommern durchweg gut. Mit dem Ertrag und der Qualität der Früchte zeigen sich die Anbauer zufrieden. Dennoch gab es regionale Unterschiede, teilweise fanden die Früchte keine Abnehmer und mussten günstiger verkauft werden.

Montag letzter Erntetag

Am kommenden Montag ist nun auch in Rövershagen Schluss mit Ernten. Die Erdbeerzelte werden ausgeräumt. Anfang kommenden Jahres geht es dann wieder von vorne los. Geplant ist der neue Erntestart am 1. Mai 2023. Für die kommende Saison werden bereits Pflückroboter getestet.

