Stand: 11.05.2021 06:00 Uhr Leizen: Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall mit Häcksler

Ein 23 Jahre alter Mann hat bei einem Arbeitsunfall in Leizen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwei Fingerkuppen verloren. Laut Polizei geriet er am Montagnachmittag mit der linken Hand in einen Häcksler, wobei die beiden Fingerkuppen abgetrennt wurden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird nun ermittelt. Das Amt für Arbeitsschutz wurde über den Vorfall verständigt. | 11.05.2021 05:54