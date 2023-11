Lehrerstreik in MV: Was Eltern und Schulkinder wissen müssen

Die GEW hat vorab alle Schulen im Land zum Streik aufgerufen. Ob Lehrerinnen und Lehrer an der betreffenden Schule an dem Streik teilnehmen, kann allerdings vorab nicht ausgeschlossen oder garantiert werden. Demnach müssen sich alle Eltern mit schulpflichtigen Kindern, die eine öffentliche Schule im Land besuchen, auf Streiks einstellen. An welchen Schulen genau gestreikt wird, ist allerdings nicht bekannt, weil Arbeitgeber die Zahl der Streikenden nicht erfassen dürfen. Dies würde dem individuellen Streikrecht widersprechen.

An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern kann es am Dienstag zu Unterrichtsausfällen kommen. Bei Warnstreiks werden Grund- und Förderschülerinnen und -schüler an ihren jeweiligen Schulen betreut. Für Eltern von jüngeren Schülerinnen und Schülern ist zudem wichtig zu wissen, dass ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt sind und an den Schulen betreut werden. Diese Betreuung ist abgesichert.